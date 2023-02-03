Hoff сообщил о возможном сокращении рынка мебели в России в 2023 году

Объемы российского рынка мебели в 2023 году могут сократиться на 10-20% до показателей в 500-550 млрд рублей. Об этом рассказал управляющий директор торговой сети Hoff Максим Генке, передает РИА Новости.
В прошлом году рынок мебели в стране оценивался в 600 млрд рублей. Рынок товаров для дома в 2023 году может сократиться до 250-270 млрд рублей по сравнению с 300 млрд рублями в 2022 году.
Генке отметил, что продажи товаров для дома сильно зависят от рынка недвижимости. Снижение продаж объектов недвижимости так или иначе повлияют и на продажи мебели и товаров для дома. Кроме того, на спрос повлияет и ситуация с доходами населения.