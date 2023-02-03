Политолог Евсеев: у Шольца еще есть время помириться с Россией

Недавние заявления главы Польши Матеуша Моравецкого в адрес канцлера Германии Олафа Шольца должны заставить последнего задуматься о целесообразности связей ФРГ с ЕС и НАТО. Об этом в интервью URA.RU заявил член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев.
Он подчеркнул, что в рамках сегодняшних амбиций Германии союз со странами НАТО является губительным. Единственным вариантом для Берлина развиваться в дальнейшем остается тесное сотрудничество с Россией.
Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит наладить отношения с Москвой, пока не стало слишком поздно. Это будет по-настоящему исторический вклад в развитие ФРГ, считает Евсеев.