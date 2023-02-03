Политолог Евсеев: у Шольца еще есть время помириться с Россией

Недавние заявления главы Польши Матеуша Моравецкого в адрес канцлера Германии Олафа Шольца должны заставить последнего задуматься о целесообразности связей ФРГ с ЕС и НАТО. Об этом в интервью URA.RU заявил член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев.