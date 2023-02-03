Глава ЦРУ Бернс: следующие полгода определят исход конфликта на Украине

Следующие шесть месяцев станут определяющими для конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Как отмечает телеканал, такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время выступления в университете Джорджтауна. Он также отметил, что Вашингтон не видит предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее в прессе писали, что Уильям Бернс в середине января посещал Москву и Киев с предложением передать пятую часть украинской территории России в обмен на мирный договор. Стороны отказались от подобного решения по урегулированию конфликта.