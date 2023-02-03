Danone может распродать часть российских активов

Французская продовольственная компания Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к сделке.
Собеседники издания допустили, что компания может продать часть активов с возможностью их выкупа. Danone намерена оставить долю и место в совете директоров российского отделения после сделки.
Инвесторам предлагается 75% опциона. В сделку войду только российские марки: «Простоквашино», «Растишка», «Тема». Предполагается, что первый этап отбора покупателей завершился.
Danone объявила об уходе из России 14 октября. У компании в России есть тринадцать заводов.