Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Danone может распродать часть российских активов

Экономика
Danone может распродать часть российских активов

Французская продовольственная компания Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Собеседники издания допустили, что компания может продать часть активов с возможностью их выкупа. Danone намерена оставить долю и место в совете директоров российского отделения после сделки.

Инвесторам предлагается 75% опциона. В сделку войду только российские марки: «Простоквашино», «Растишка», «Тема». Предполагается, что первый этап отбора покупателей завершился.

Danone объявила об уходе из России 14 октября. У компании в России есть тринадцать заводов.
уход компаний из россии Danone продажа активов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду