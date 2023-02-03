Зеленский ответил на призыв запретить закон об ужесточении наказания для военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержал закон об ужесточении наказания для военнослужащих, учитывая мнение главкома ВСУ и командиров военных частей. Глава государства считает, что нововведение позволит усилить ответственность и избежать потери личного состава.
Зеленский признался, что им была инициирована проработка этого вопроса с целью улучшения механизма применения ответственности к военным за административные и уголовные нарушения. Согласно новому закону, военнослужащих будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение. Кроме того, ужесточается наказание за невыполнение приказа.