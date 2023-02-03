Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Зеленский ответил на призыв запретить закон об ужесточении наказания для военных

Политика
Зеленский ответил на призыв запретить закон об ужесточении наказания для военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержал закон об ужесточении наказания для военнослужащих, учитывая мнение главкома ВСУ и командиров военных частей. Глава государства считает, что нововведение позволит усилить ответственность и избежать потери личного состава.

Зеленский признался, что им была инициирована проработка этого вопроса с целью улучшения механизма применения ответственности к военным за административные и уголовные нарушения. Согласно новому закону, военнослужащих будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение. Кроме того, ужесточается наказание за невыполнение приказа.
зеленский военные наказание
Военкоры ФАН
Лучшие в аду