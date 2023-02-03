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Ребенок пострадал при столкновении автобуса с бензовозом в Холмском районе

Происшествия
Ребенок пострадал при столкновении автобуса с бензовозом в Холмском районе

Утром в пятницу, 3 февраля, школьный автобус попал в массовое ДТП на дороге Южно-Сахалинск – Холмск. В пассажирском транспорте находились одиннадцать детей, подтвердили в региональном управлении МЧС РФ.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, в том числе один ребенок. В МЧС заявляют, что разлива топлива нет. Сейчас на месте происшествия работают дежурные службы Холмского района.

Уточняется, что в пассажирском транспорте находились дети от 7 до 16 лет. Учеников после происшествия доставили в амбулаторную больницу в селе Чапланово на медицинский осмотр. Трех детей уже забрали домой родители.
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