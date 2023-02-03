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NZZ: глава ЦРУ предлагал Москве пятую часть Украины за мирный договор

Политика
NZZ: глава ЦРУ предлагал Москве пятую часть Украины за мирный договор

Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Уильям Бернс в середине января представлял России и Украине план по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщило издание Neue Zurcher Zeitung.

По информации издания, руководитель ЦРУ прибыл в Киев и Москву по поручению президента Джо Байдена и предложил передать России около 20 процентов украинской территории в обмен на мирный договор. Москва и Киев отказались от его предложения.

Как отмечается в статье, таким образом Байден намеревался избежать затяжного характера конфликта. Именно после того, как этот план потерпел неудачу, США решили поставить Киеву танки Abrams, предполагает издание.
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