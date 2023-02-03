Sabah: НАТО осталось убедить одну страну для начала войны против России

Чтобы начать масштабный военный конфликт с Россией, НАТО осталось получить согласие от одной страны – Турции. Такое мнение в статье для турецкого издания Sabah выразил аналитик Берджан Тутарю.
НАТО до сих пор оставалось в стороне от конфликта из-за решительного вето Турции и Германии. Последнюю союзники уже убедили отправить Украине танки. Теперь «все взгляды будут обращены на Турцию», предупредил Берджан Тутарю.
Аналитик считает, что НАТО уже разработало три плана действия. Их руководство альянса собирается представить на саммите в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Эти планы должны убедить страны Североатлантического альянса начать войну с Россией, считает Берджан Тутарю.
Германия ранее пообещала передать танки Leopard 2 Украине и разрешила третьим странам поставлять такую технику для ВСУ. ФРГ намерена отправить танки украинской стороне до конца марта. В общей сложности, Киеву обещано 120-140 танков, в том числе немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и американские M1 Abrams.