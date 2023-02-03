Байден заявил, что в его администрации только половина женщин женщины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден продолжает смешить народ. На этот раз глава Белого дома высказался по поводу женщин в его администрации.
Выступая перед публикой, политик отметил, что более половины женщин в его администрации являются женщинами. Президент даже задумался на мгновение, называть ли женщин людьми или нет, что также выглядело достаточно смешно.
Ранее в прессе обсуждали выступление президента Байдена в штате Вирджиния. Там он пошутил, что его считают глупым из-за многочисленных оговорок, и тут же на ровном месте оговорился, неправильно назвав имя одного из членов американской палаты представителей.