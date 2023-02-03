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Байден заявил, что в его администрации только половина женщин женщины

Политика
Байден заявил, что в его администрации только половина женщин женщины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден продолжает смешить народ. На этот раз глава Белого дома высказался по поводу женщин в его администрации.

Выступая перед публикой, политик отметил, что более половины женщин в его администрации являются женщинами. Президент даже задумался на мгновение, называть ли женщин людьми или нет, что также выглядело достаточно смешно.

Ранее в прессе обсуждали выступление президента Байдена в штате Вирджиния. Там он пошутил, что его считают глупым из-за многочисленных оговорок, и тут же на ровном месте оговорился, неправильно назвав имя одного из членов американской палаты представителей.
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