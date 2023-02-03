Пушков: Вашингтон продолжит линию конфронтации с Пекином

По мнению парламентария, сближения между США и КНР не будет. В этом вопросе можно твердо рассчитывать на Вашингтон. Сенатор также добавил, что в Белом доме будут говорить и делать все для ухудшения отношений с Китаем. Пушков написал об этом в своем Telegram-канале.