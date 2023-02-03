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Пушков: Вашингтон продолжит линию конфронтации с Пекином

Политика
Пушков: Вашингтон продолжит линию конфронтации с Пекином

Вашингтон планирует продолжать линию конфронтации с Пекином. Это заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению парламентария, сближения между США и КНР не будет. В этом вопросе можно твердо рассчитывать на Вашингтон. Сенатор также добавил, что в Белом доме будут говорить и делать все для ухудшения отношений с Китаем. Пушков написал об этом в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что не будет учитывать мнение официального Пекина в вопросе визита на Тайвань. Он так прокомментировал предупреждения со стороны Китая о поездках на остров.
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