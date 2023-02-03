Трамп: Вашингтон должен вести переговоры о мире между Москвой и Киевом

Вашингтону следует наладить диалог между Россией и Украиной, а Европе нарастить военную помощь Киеву. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, на сегодняшний день Европа оказывает слишком мало помощи Украине. При этом политик отметил, что данный конфликт гораздо важнее для Европейского союза, нежели для Соединенных Штатов.
Отвечая на вопрос радиоведущего Хью Хьюитта, Трамп подчеркнул, что Вашингтон должен так или иначе внести решающий вклад в деэскалацию конфликта на Украине. Бывший президент хотел сделать бы так, чтобы Москва и Киев «сражались в последний раз».
Ранее Трамп поставил американскую разведку в унизительное положение заявлением о президенте России Владимире Путине. На это обратили внимание авторы Newsweek. На своей странице в Truth Social политик понять, что глава российского государства вызывает у него большее доверие, чем «разведчики-подонки». Смешав их с грязью, бывший американский лидер сделал ссылку на свой же комментарий четырехлетней давности.