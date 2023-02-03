Трамп: Вашингтон должен вести переговоры о мире между Москвой и Киевом

Ранее Трамп поставил американскую разведку в унизительное положение заявлением о президенте России Владимире Путине. На это обратили внимание авторы Newsweek. На своей странице в Truth Social политик понять, что глава российского государства вызывает у него большее доверие, чем «разведчики-подонки». Смешав их с грязью, бывший американский лидер сделал ссылку на свой же комментарий четырехлетней давности.