Военные США отслеживают китайский разведывательный зонд над Северной Америкой

Американские военные последние дни следят за разведывательным воздушным шаром в воздушном пространстве над севером США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Он указал, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Американские власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только его выявили.
Предполагается, что высотный наблюдательный зонд якобы принадлежит Китаю. Сейчас он находится над континентальной частью США. Китайская сторона не прокомментировала это заявление.