Дочь участника обороны Сталинграда поделилась воспоминаниями отца

В России 2 февраля отмечается день окончания Сталинградской битвы, ставшей знаменательной вехой в отечественной истории. О воспоминаниях одного из участников этого события интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала Людмила Чалых.
Отец Чалых, Анатолий Попович был наводчиком, комсоргом батареи. Он с боевыми товарищами участвовал в разгроме танковой армады Манштейна. Как вспоминает собеседница издания, отец не любил вспоминать о тех событиях, но рассказывал о «чудовищных зверствах», которые творил фашистский захватчик.
Попович был дважды ранен на фронте, но каждый раз возвращался в строй. Победу он встретил 23-летним парнем, получил медаль «За оборону Сталинграда». Затем он всю жизнь проработал на компрессорном заводе и умер в возрасте 73 лет.