Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его сон довольно крепок несмотря на все поступки министров из кабмина страны. Он выразил надежду, что никто из чиновников не «откроет ящик Пандоры».
На встрече в Марбурге один из сограждан задал Шольцу вопрос о том, что кабмин ФРГ «никак не успокоится». Речь идет об отставке министра обороны Кристины Ламбрехт и слов главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «войне против России».
Немец спросил у канцлера, не думает ли он по утрам, кто из министров «откроет ящик Пандоры» на этот раз. Шольц признался, что он спит достаточно хорошо и с энтузиазмом смотрит на предстоящий день.