Пригожин попросил главу группы «Патриот» Столярчука осветить идею о запрете чиновникам покидать страну во время СВО

Ранее Пригожин адресовал председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву письмо в связи с аморальным поведением ряда чиновников на фоне СВО. Бизнесмен отмечал, что многие чиновники и парламентарии спокойно уезжают отдыхать на зарубежные курорты, тогда как на фронтах спецоперации проходят тяжелейшие бои.