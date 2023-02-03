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Пригожин попросил главу группы «Патриот» Столярчука осветить идею о запрете чиновникам покидать страну во время СВО

Общество
Пригожин попросил главу группы «Патриот» Столярчука осветить идею о запрете чиновникам покидать страну во время СВО

Предприниматель Евгений Пригожин попросил главу Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука узнать, как лидеры общественного мнения оценивают его инициативу запретить чиновникам покидать Россию во время СВО. Обращение бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».

В зоне специальной военной операции на Украине идут тяжелейшие бои. Бойцы исполняют долг перед Родиной с достоинством, говорится в обращении предпринимателя. Однако поведение ряда чиновников деморализует и раскалывает общество. Госслужащие уезжают отдыхать в недружественные страны, «транслируют аморальное поведение» показными тратами и злоупотреблением предметами роскоши, считает бизнесмен.

«Все это деморализует и раскалывает российское общество, ведь чиновники, как служители народа, должны быть примером для граждан и нести ответственность за свои поступки перед обществом», – отметил Пригожин.

Бизнесмен напомнил, что выступил с инициативой о законодательном запрете чиновникам на время СВО покидать Россию и «демонстрировать аморальное поведение». Предложение нашло «колоссальную поддержку в социальных медиа», отметил Пригожин.

«Моя инициатива нашла колоссальную поддержку в социальных медиа (графики прилагаю). Однако очень небольшое количество лидеров общественного мнения поддержало это предложение. Прошу вас использовать свои журналистские ресурсы и задать вопрос лидерам общественного мнения, поддерживают ли они данную идею», – заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин адресовал председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву письмо в связи с аморальным поведением ряда чиновников на фоне СВО. Бизнесмен отмечал, что многие чиновники и парламентарии спокойно уезжают отдыхать на зарубежные курорты, тогда как на фронтах спецоперации проходят тяжелейшие бои.
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