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Политолог Зудин: словами о немецких танках Путин напомнил Западу о Второй мировой войне

Политика
Политолог Зудин: словами о немецких танках Путин напомнил Западу о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявлением в годовщину Сталинградской битвы напомнил разжигающему конфликт на Украине Западу о Второй мировой войне. Об этом РИА Новости заявил политолог Алексей Зудин.

Путин 2 февраля выступил на мероприятии в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Президент отметил, что стране вновь угрожают немецкими танками. С Россией собираются воевать руками бандеровцев на земле Украины, уточнил глава государства.

Старший преподаватель МГИМО МИД Алексей Зудин отметил, что обращение Путина было адресовано как внутренней, так и внешней аудитории. Последней президент России напомнил, что сейчас фактически повторяется история, Запад идет на РФ крестовым походом в очередной раз.

«Самый последний такой крестовый поход состоялся в годы Великой Отечественной войны», – объяснил Зудин.

Его зримым воплощением были танки Германии с крестами, уточнил политолог. По его словам, теперь появление «Леопардов» с крестами «становится знаковым» и «очень уместно напомнить, чем все это закончилось».
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