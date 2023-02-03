Президент России Владимир Путин заявлением в годовщину Сталинградской битвы напомнил разжигающему конфликт на Украине Западу о Второй мировой войне. Об этом РИА Новости заявил политолог Алексей Зудин.
Путин 2 февраля выступил на мероприятии в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Президент отметил, что стране вновь угрожают немецкими танками. С Россией собираются воевать руками бандеровцев на земле Украины, уточнил глава государства.
Старший преподаватель МГИМО МИД Алексей Зудин отметил, что обращение Путина было адресовано как внутренней, так и внешней аудитории. Последней президент России напомнил, что сейчас фактически повторяется история, Запад идет на РФ крестовым походом в очередной раз.
«Самый последний такой крестовый поход состоялся в годы Великой Отечественной войны», – объяснил Зудин.
Его зримым воплощением были танки Германии с крестами, уточнил политолог. По его словам, теперь появление «Леопардов» с крестами «становится знаковым» и «очень уместно напомнить, чем все это закончилось».