Шольц заявил о необходимости взвешивать шаги при поддержке Украины

Необходимо всегда взвешивать шаги при принятии решений о поддержке Украины, чтобы не зайти слишком далеко. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он указал, что власти Германии при принятии решений размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию и военный конфликт между Россией и НАТО. Германия в вопросе поддержки Украины действует сообща с американскими союзниками.
Все важнейшие шаги о поставках были приняты вместе с США, подчеркнул канцлер. В частности, речь идет об оружии, артиллерии, БМП, ПВО, системы IRIS-T, Patriot, танков.
Шольц заявил, что считает необходимым всегда думать о том, чтобы не зайти слишком далеко. В качестве примера он привел ситуацию с отказом установления бесполетной зоны.