МИД Франции заявил, что страны НАТО не воюют с Россией

Министерство иностранных дел Франции прокомментировало слова представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу абсурдности слов президента Эммануэля Макрона о поставках боевых самолетов Киеву. Глава государства заявил, что помощь Украине якобы не приведет к эскалации.
Во французском ведомстве заверили, что ни Париж, ни его партнеры по Североатлантическому альянсу не воюют с Россией. При этом МИД Франции обвинил Москву в том, что якобы только с ее стороны идет эскалация.
Ранее Захарова заявила, что рассуждения Парижа о возможном предоставлении самолетов Киеву лишь повышают аппетит президента Украины Владимира Зеленского. При этом она выразила несогласие с тем, что помощь Киеву якобы не приведет к эскалации.