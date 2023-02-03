Поклонники Екатерины Варнавы обсуждают ее увольнение из московского театра Crave

Главной темой обсуждения в Сети стало исчезновений артистки Екатерины Варнавы из шоу «Абсолютно нага». Причиной тому мог послужить развод с режиссером Александром Молочниковым.
Из афиш шоу «Абсолютно нага» пропало имя Варнавы. Поклонники предполагают, что причиной ухода могла послужить банальная усталость артистки после тяжелого разрыва. Однако некоторые посчитали, что во всем виноват сам Молочников, передает «7Дней».
Издание считает, что причина может заключаться в совсем другом. По данным источника, Варнава «напостила лишнего» и «не жалела себя». Сама актриса не торопится высказываться на эту тему.