Том Харди сыграет маньяка-психопата в новом сериале от Apple

Английский актер Том Харди сыграет главную роль в пока что не анонсированном сериале «Лазарь» от Apple. Его герой – серийный маньяк-психопат, пишет Deadline.
По информации издания, герой Тома Харди будет заключен в психиатрическую лечебницу после похищения детей. Под прикрытием в этом медучреждении будет работать полицейский инспектор Саги Бауэр в исполнении Зази Битц, известной по фильму «Джокер». По словам журналистов, отношения между центральными персонажами будут вдохновлены лентой «Молчание ягнят».
Сценарий напишут по мотивам серии детективов «Комиссар Йона Линна». Об официальной дате анонса пока что ничего не известно.