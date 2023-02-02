Том Харди сыграет маньяка-психопата в новом сериале от Apple

По информации издания, герой Тома Харди будет заключен в психиатрическую лечебницу после похищения детей. Под прикрытием в этом медучреждении будет работать полицейский инспектор Саги Бауэр в исполнении Зази Битц, известной по фильму «Джокер». По словам журналистов, отношения между центральными персонажами будут вдохновлены лентой «Молчание ягнят».