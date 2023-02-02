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Экс-советник Кучмы Соскин заявил о взрыве ситуации на Украине из-за массовых арестов

Политика
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о взрыве ситуации на Украине из-за массовых арестов

Украине может грозить социальный взрыв из-за массовых арестов военных и обвала экономики. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Массовые аресты людей на Украине, которые не хотят воевать, показывают, что граждане полностью отрезаны от власти. При этом арестованных сажают в тюрьмы. Национальный банк в то же время едва удерживает курс гривны, который постоянно падает.

Соскин назвал обвал экономики катастрофой, в следствие которой может произойти девальвация и инфляция. Экс-советник Леонида Кучмы считает, что ситуация в государстве находится на грани социального взрыва.

Ранее Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил несколько проступков, за которые заслуживает импичмента. Об этом пишет «Царьград».
Украина аресты соскин
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