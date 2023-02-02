Марк Цукерберг за день разбогател на 12 млрд долларов

Состояние главы компании Meta✱ (запрещенная в России экстремистская организация) Марка Цукерберга за один день увеличилось на 12 миллиардов долларов. Причиной стал рост акций компании на 21%, сообщает Bussiness Insider.
Аналитики связывают увеличение стоимости с сокращением расходов компании на фоне массовых увольнений. Таким образом только за 2023 год акции компании выросли на более чем 50%.
На сегодняшний день, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, личное состояние Марка Цукерберга составляет 52,2 миллиарда долларов. Однако, стоит отметить, что в начале 2022 года его состояние оценивалось в 125 миллиардов долларов.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму