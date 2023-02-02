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США и Европа считают, что западное оружие не поможет Украине достичь преимущества

Политика
США и Европа считают, что западное оружие не поможет Украине достичь преимущества

Американские и европейские официальные лица убеждены, что оружие, которое западные страны передают киевскому режиму, не поможет Украине достичь преимущества. Материал об этом написало издание Bloomberg.

По мнению чиновников из США и европейских стран, украинские вооруженные силы отступят из Артемовска.

Ранее профессор американского Университета Хопкинса Хэл Брэндс рассказал о формуле мира президента США Джо Байдена. По его словам, Вашингтон в данный момент меняет концепцию по Украине. Белый дом на ходу перестраивает собственные приоритеты, передает «Царьград».
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