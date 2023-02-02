США и Европа считают, что западное оружие не поможет Украине достичь преимущества

Ранее профессор американского Университета Хопкинса Хэл Брэндс рассказал о формуле мира президента США Джо Байдена. По его словам, Вашингтон в данный момент меняет концепцию по Украине. Белый дом на ходу перестраивает собственные приоритеты, передает «Царьград».