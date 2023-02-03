Жители Ноябрьска почтили подвиг участников Сталинградской битвы

Жители города Ноябрьск собрались на площади Памяти и почтили подвиг участников Сталинградской битвы. Материал об этом опубликовало «Ямал-медиа».
Участники акции провели минуту молчания и возложили цветы к Вечному огню. Руководитель волонтерской организации «Живая память» центра «Факел» Оксана Кострюкова заявила, что разгром фашистской Германии под Сталинградом является крайне важным событием, которое отмечает вся Россия.
По ее словам, воспитанники объединения посетили мероприятие, чтобы вспомнить о героизме народа. Волонтер Супхан Магомедов заявил, что поисковики считают своим долгом чтить память о погибших солдатах.