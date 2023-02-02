Борисова не пришла на день рождения Волочковой из-за боязни оказаться в центре скандала

Известная телеведущая Дана Борисова прокомментировала свое отсутствие на дне рождения балерины Анастасии Волочковой. Как оказалось, она просто решила избежать лишних скандалов, пишет «Вокруг ТВ».
Подписчики звезды «Армейского магазина» не смогли пройти мимо, когда узнали, что Борисова не появилась на дне рождения Волочковой. Некоторые следят за их историей дружбы давно и решили, что она просто забыла о памятном дне подруги.
Все оказалось гораздо проще. Борисова сама ответила в своем блоге, что посчитала уместным остаться дома, поскольку была велика вероятность попасть в очередной скандал на подобной вечеринке.