Актер Панин раскрыл причину конфликта с режиссером Бондарчуком

Панин признался, именитый режиссер обиделся на него за то, что он отказался сниматься в его кино. Однако чуть позже артист на роль согласился, но в финальном монтаже картины не нашел сцены со своим участием – Бондарчук их просто вырезал. Панин утверждает, что сделано это было из мести.