Актер Панин раскрыл причину конфликта с режиссером Бондарчуком

Опальный актер Алексей Панин рассказал о причине своего конфликта с режиссером Федором Бондарчуком. Оказалось, не обошлось даже без мести, пишет Starhit.
Панин признался, именитый режиссер обиделся на него за то, что он отказался сниматься в его кино. Однако чуть позже артист на роль согласился, но в финальном монтаже картины не нашел сцены со своим участием – Бондарчук их просто вырезал. Панин утверждает, что сделано это было из мести.
При этом не скрывает Панин и лицемерности в их отношениях. По его рассказам, кинодеятели при встрече здороваются, обнимаются, но все равно друг друга ненавидят. На публике мало кто мог заметить холод между ними.