Самолет с шведскими футболистами совершил аварийную посадку из-за надутых мячей

Самолет с футболистками шведской команды «Гетеборг» совершил аварийную посадку в Копенгагене. Причиной этого стали 30 надутых мячей на борту. Материал об этом опубликовало издание Aftonbladet.
Происшествие случилось в четверг, 2 февраля, утром. Команда летела из Швеции на сборы в Испанию. Спустя 30-40 минут с момента взлета, пилот воздушного судна сообщил, что самолет вынужден совершить аварийную посадку.
По его словам, причиной этого стал риск взрыва надутых мячей. После приземления нужно было выпустить воздух из спортивного инвентаря. Пилот предположил, что на это уйдет 30 минут. Он также принес извинения за неудобства.