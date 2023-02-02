Вучич заявил, что служит только Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уважает российского коллегу Владимира Путина, но служит только своей стране. Об этом он высказался на специальном заседании парламента.
Вучич отметил, что его дело — служить Сербии и никому другому. Он указал, что будет уважать Путина, но у него есть всего одно отечество.
Сербский президент также раскритиковал депутатов от правой оппозиции за их отношение к Москве. Он напомнил, что Россия является «слишком серьезной страной» в мире.
Глава Сербии выразил мнение, что его страна осталась без западных союзников из-за того, что Белград сохраняет нейтралитет в украинском конфликте. Также страна не поддерживает антироссийские санкции.