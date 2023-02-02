Захарова усомнилась в правовом государстве Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения немецкого МВД о якобы хакерских атаках России. Соответствующая публикация появилась в ее частном Telegram-канале.
Представители немецкого ведомства обвинили Кремль в хакерской атаке на личный сайт главы МИД ФРГ Анналены Бербок и ряд других официальных ресурсов госучреждений. Захарова напомнила слова канцлера Германии Олафа Шольца, утверждавшего, что «в таком правовом государстве, как Германия» выдвигать подобные обвинения можно только имея неопровержимые доказательства.
На основе этого Захарова сделала предположение, что у Берлина есть такие доказательства, которые будут представлены в ближайшее время. В противном случае слова о «правовом государстве Германии» являются лишь пустыми разговорами.