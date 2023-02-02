Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Шольц: Германия назовет виновных в диверсии на «СП» при появлении доказательств

Политика
Шольц: Германия назовет виновных в диверсии на «СП» при появлении доказательств

Официальный Берлин назовет ответственных за подрыв трубопроводов «Северные потоки» в случае появления доказательств. Этой информацией поделился канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, он не будет спекулировать на тему виновных в диверсии на газопроводах. Он рассказал об этом во время общения с гражданами ФРГ в городе Марбург федеральном земли Гессен.

Ранее Шольц заявил, что атаки на объекты случились в морской акватории Швеции и Дании. Расследование взрывов является сложным и продолжается до сих пор. Канцлер подчеркнул, что считает неприемлемым высказывать предположения или спекулировать на этой теме.
шольц германия северный поток
Военкоры ФАН
Лучшие в аду