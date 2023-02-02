Мишустин одобрил перевод платежей Сербии в рубли

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект Минфина, по которому Сербии будет разрешено платить по российским кредитам в рублях. Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.
Все платежи в соответствии с соглашениями будут осуществляться Сербией в российских рублях по курсу, установленному ЦБ РФ за десять дней до даты платежа. Мишустин поручил провести переговоры с сербской стороной и подписать соответствующий документ.
Протокол вступает в силу с даты подписания. Он действует до полного исполнения всех обязательств обеими сторонами.
Речь идет о двух кредитах за 2013 год и кредите за 2019 год. Также имеется в виду соглашение по урегулированию задолженности Сербии по обязательствам Югославии, заключенное в 2021 году.