Парламентарий отметил, что о поставках танков Украине Германия пытается говорить абстрактно. Однако реальность говорит о том, что в немецких боевых машинах на территории бывшего Советского Союза снова будут сидеть нацисты. На этом фоне особенно емко звучат слова президента РФ Владимир Путина, сказанные в четверг, 2 февраля, в Волгограде.