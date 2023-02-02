Цеков: детям победителей предстоит дать бой потомкам фашистов

Вокруг поставки немецких танков Украине складывается ситуация, в которой дети победителей воюют с потомками нацистов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Парламентарий отметил, что о поставках танков Украине Германия пытается говорить абстрактно. Однако реальность говорит о том, что в немецких боевых машинах на территории бывшего Советского Союза снова будут сидеть нацисты. На этом фоне особенно емко звучат слова президента РФ Владимир Путина, сказанные в четверг, 2 февраля, в Волгограде.
Сегодня детям победителей предстоит дать бой потомкам нацистов, подметил Цеков. При этом за последние столетия Россию никто не смог победить, подчеркнул он.