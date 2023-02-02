Канцлеру Германии Олафу Шольцу скоро придет конец. Причиной этого является его решение по России. Это предположение выдвинул бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, большая часть жителей Германии пришла в ужас из-за заявления о передаче оружия киевскому режиму. Немцы знают историю и имеют опыт. Они осознают, что Европа жила мирно во время сотрудничества между Берлином и Москвой. Макгрегор рассказал об этом на своем YouTube-канале.
Полковник также добавил, что Первая и Вторая мировые войны стали трагедиями. Однако они заставили Германию создать механизмы, которые необходимы для предотвращения аналогичных конфликтов против России в будущем.
Ранее издание Politico писало, что канцлер Германии Олаф Шольц неспроста наотрез отказался от обсуждения темы снабжения Украины боевой авиацией. По данным источника американского СМИ из числа советников кабмина ФРГ, политик попросту опасается за будущее своего государства, которое рискует столкнуться с Россией один на один в случае отправки Киеву истребителей.