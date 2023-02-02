По его словам, большая часть жителей Германии пришла в ужас из-за заявления о передаче оружия киевскому режиму. Немцы знают историю и имеют опыт. Они осознают, что Европа жила мирно во время сотрудничества между Берлином и Москвой. Макгрегор рассказал об этом на своем YouTube-канале.