Золото дорожает: аналитик Багманов подвел итоги торгов на мировом рынке

Помимо этого, аналитик рассказал, что глава пресс-конференции ФРС Джером Пауэлл заявил, что несмотря высокий уровень инфляции, все равно есть признаки замедления. Но при этом умеренно дальнейшее повышение процентной ставки возможно, но будут оценивать каждый раз, исходя из ситуации. Однако снижать процентную ставку не торопятся.