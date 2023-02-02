Золото дорожает: аналитик Багманов подвел итоги торгов на мировом рынке

На мировом рынке цена золота снова изменилась. Какие изменения претерпел драгоценный метал на торгах, рассказал корреспонденту ФАН эксперт аналитического отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«Золото по итогам вчерашнего дня закрылось ростом на 1,1% и поднялось отметки 1928 в район отметки 1950, а сегодня уже двинулось дальше и вот в моменте даже поднималась отметки 1960. Золото среагировало позитивно на решение ФРС, а именно поднять ставку на 25 базисных пунктов», — заявил аналитик.
Помимо этого, аналитик рассказал, что глава пресс-конференции ФРС Джером Пауэлл заявил, что несмотря высокий уровень инфляции, все равно есть признаки замедления. Но при этом умеренно дальнейшее повышение процентной ставки возможно, но будут оценивать каждый раз, исходя из ситуации. Однако снижать процентную ставку не торопятся.
Ранее Багманов поделился с ФАН, что происходит с российской валютой, и почему она имеет тенденцию к изменению курса.