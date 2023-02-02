Трейлер нового фильма Гая Ричи «Переводчик» появился в Сети

Трейлер новой киноленты британского режиссера Гая Ричи «Переводчик» появился в Сети. Ролик опубликовали на YouTube-канале студии Metro-Goldwyn-Mayer.
Сюжет боевика расскажет о сержанте Джоне Кинли, который во время операции в Афганистане попадает в засаду. Благодаря помощи местного переводчика он остается жив и возвращается домой. Впоследствии выясняется, что его спасителя не эвакуируют в США, как обещалось, поэтому Кинли решает лично помочь ему.
Актерский состав весьма непривычен для режиссера. Главную роль сыграет Джейк Джилленхол, также в касте засветился Энтони Старр, ставший безумно известным после сериала «Пацаны». В списке спонсоров проекта значится отечественный онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Релиз картины в США намечен на апрель этого года.