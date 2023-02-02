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Песков объяснил заявление Путина об ответе на западные поставки оружия Украине

Политика
Песков объяснил заявление Путина об ответе на западные поставки оружия Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин подразумевал под ответом на поставки вооружений Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что по мере появления на Украине поставленного Западом вооружения Россия будет все больше задействовать имеющийся у нее потенциал. Это необходимо для того, чтобы ответить в ходе спецоперации, подчеркнул он.

Путин выступил в четверг в Волгограде на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Он сообщил, что России есть чем ответить тем, кто угрожает ей. При этом президент отметил, что бронетехникой это не обойдется.
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