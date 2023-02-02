Мать пытается спасти сына, осужденного в другой стране

Помимо бездействия консульских служб в помощи, не уделяют внимания данной проблеме и фонды, которые принимают решение об оплате гонораров для адвокатов, которые должны защищать граждан России. Николаева выяснила, что данная организация не способна выделять деньги без официальных документов. Для начала фонд выясняет причины задержания гражданина за рубежом у посольства и только потом уже предоставляет финансовую поддержку. Однако посольство может отказать в помощи гражданину РФ и тогда организация не в силах произвести операцию по начислению гонораров для защиты россиянина.