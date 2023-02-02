Мать пытается спасти сына, осужденного в другой стране

Уже шестой год сын Татьяны Николаевой сидит в китайской тюрьме. Чтобы спасти своего ребенка, женщина обратилась к Татьяне Москальковой. Мама осужденного рассказала корреспонденту ФАН чем закончилась встреча.
По словам Председателя Совета Матерей при Едином Координационном Центре поддержки соотечественников за рубежом Татьяны Николаевой, ее дело и еще двух матерей стоят на особом счету у омбудсмена Москальковой. Она отметила, что их ситуациям уделяется особое внимание. Встреча проходила сегодня, 2 февраля, с начальником отдела международного двустороннего сотрудничества Вячеславом Толмачевым и начальником управления международного сотрудничества Александрой Овчинниковой.
На встрече обсуждались вопросы, касательно детей, которые находятся в иностранных тюрьмах.
«Глобальный вопрос в том, что очень много граждан РФ, находящиеся за рубежом, попадают в такую ситуацию только лишь потому, что они россияне. На эти факторы влияют разные вещи. Например, политические какие-то моменты, которые позволяют спекулировать этими вещами, а страдают простые граждане. И вот Москалькова Татьяна Николаевна бьется за каждого и пропускает через себя», — рассказала мама Артура Матеркина, который сейчас сидит в китайской тюрьме.
Женщина отметила, что матери увидели оказанную помощь и провели масштабную работу по спасению детей. Николаева передала огромную благодарность от многих мам, которые увидели внимание и работу омбудсмена.
Татьяна Николаева объяснила, почему иностранные государства так несправедливо судят русских граждан.
«Здесь несколько факторов имеют значение. Во-первых, граждане России попадают под следствие только лишь потому, что они россияне и сроки иногда назначают на пустом месте, без всяких доказательств каких-либо, русофобия по всему миру, сейчас, к сожалению», — отметила Председателя Совета Матерей.
Также Николаева рассказала, что сейчас гражданам России очень тяжело находиться в другой стране по причине того, что их могут на ровном месте задержать и выдвинуть необоснованное обвинение. В таком случае необходимо вмешательство высокопоставленных лиц, чтобы биться не только за фундаментальные, но и за процессуальные права.
Также женщина объяснила еще одну причину почему для решения проблемы требуется внимание чиновников. Она рассказала, что российские представители консульских служб в странах пребывания очень часто боятся поднимать острые вопросы.
«Я не знаю, с чем это связано, но очень часто отечественные представители консульских служб не хотят вникать в ситуации и быстро соглашаются с тем, что россиянина обвинили в каком-нибудь уголовном деле. Это мешает оказывать помощь со стороны правозащитных организаций или фондов, которые могли бы оплатить гонорары адвокатов, защищающих наших россиян. Все обращения граждан РФ направляются в консульство той страны, в которой они пребывают и здесь остается ждать, какую информацию даст посольство о сложившейся ситуации», — рассказала Николаева.
Помимо бездействия консульских служб в помощи, не уделяют внимания данной проблеме и фонды, которые принимают решение об оплате гонораров для адвокатов, которые должны защищать граждан России. Николаева выяснила, что данная организация не способна выделять деньги без официальных документов. Для начала фонд выясняет причины задержания гражданина за рубежом у посольства и только потом уже предоставляет финансовую поддержку. Однако посольство может отказать в помощи гражданину РФ и тогда организация не в силах произвести операцию по начислению гонораров для защиты россиянина.
«Когда посольство, например, отвечает о том, что это дело не стоит того, чтобы его оплачивал фонд, а в это время человек сидит, обвиненный в простом уголовном деле, но на самом деле — это дело абсолютно политическое, русофобское, вот здесь становится вдвойне обидно. Вот две причины, по которым приходится вмешиваться таким высоким людям для защиты простых наших граждан», — подытожила Николаева.
Ранее сообщалось, что польские власти используют русофобию как главный политический инструмент.