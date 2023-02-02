Франция направит 150 военных для обучения ВСУ в Польше

Париж, 2 февраля. Правительство Франции направит 150 военнослужащих в Польшу для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Об этом сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина на своей странице в Twitter.
«В рамках миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) Франция отправит в Польшу 150 военных», — написал Ясина.
По его словам, французские военные при посредничестве оперативного командования миссии (CAT-C), расположенного в Польше, будут обучать солдат ВСУ. Он добавил, что Польша совместно с Францией работает над «укреплением оборонного потенциала» Киева.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил ранее, что французские военнослужащие будут обучать каждый месяц по 600 украинских солдат.
Европейский союз в рамках тренировочной миссии для украинских военных подготовит 15 тысяч украинских военнослужащих. Ожидается, что срок работы миссии составит два года. ЕС будет заниматься не только подготовкой, но и вооружением ВСУ.