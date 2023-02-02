Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Фургала признали виновным в организации двух убийств и одного покушения

Происшествия
Фургала признали виновным в организации двух убийств и одного покушения

Решением суда присяжных бывший глава Хабаровского края Сергея Фургал был признан виновным по всем трем эпизодам дела об организации заказных преступлений.

В частности, присяжные признали бывшего чиновника виновным в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори.

Напомним, силовики задержали Фургала летом 2020 года. По данным следствия, он возглавлял подразделение, которое занималось устранением конкурентов. Кроме того, в отношении экс-главы Хабаровского края возбудили дело по статье о крупном мошенничестве. Сам Фургал вины не признал.
хабаровский край сергей фургал уголовное дело
Военкоры ФАН
Лучшие в аду