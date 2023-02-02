Глава Минфина Турции: ЦБ продолжит политику снижения ключевой ставки

Центральный банк Турции продолжит уменьшать ключевую ставку по мере замедления инфляции и поддерживать ее на низком уровне. Об этом заявил глава министерства финансов республики Нуреддин Небати в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, такое решение соответствует новой экономической модели Анкары.
«Мысли о том, что президент повысит ставки, больше невозможны. Пока я здесь, в денежно-кредитной политике Турции не произойдет никаких изменений. Наш президент не пойдет на компромисс в этом вопросе», — подчеркнул Небати.
Ранее известные банки, включая JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., заявили, что ЦБ Турции может повысить ключевую ставку. Аналитики объяснили свое предположение попытками Анкары найти внешние средства для финансирования растущего дефицита текущего счета.
Такие ожидания развеял не только Нуреддин Небати, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который настаивает на том, что снижение процентной ставки приведет к ослаблению инфляции.
«Ставка — это причина, инфляция — это результат. Возможно, найдутся те, кто в это не верит. Я верю в это. Экономика — это моя специализация, и ее результаты очевидны. Инфляция снизилась до 64% с примерно 86%. Она будет уменьшаться и дальше», — заявил он накануне каналу TRT.
В декабре государственный Институт статистики Турции (TÜIK) сообщил о снижении уровня годовой инфляции до 64,27%, однако группа независимых финансистов ENAG оценила этот показатель в 137,55%.
За последние годы в Турции сменилось несколько руководителей ЦБ. Под давлением главы государства Центробанк постепенно снижал ключевую ставку с 14% до 9% с октября по ноябрь.
Реджеп Тайип Эрдоган остается одним из самых популярных политических лидеров Турции, несмотря на сохраняющуюся высокую инфляцию. Тем не менее опросы общественного мнения прогнозируют ожесточенное противостояние с кандидатами от оппозиции, которые обещают более традиционную денежно-кредитную политику: повышение процентной ставки для сдерживания инфляции.
По мнению Нуреддина Небати, переизбрание Эрдогана может обеспечить предсказуемую политическую обстановку в стране. В таком случае, считает он, иностранные инвесторы будут активно стремиться покупать турецкие активы.
Местная лира оставалась относительно стабильной в течение последних 12 месяцев, хотя и потеряла 28% своей стоимости по отношению к доллару. Однако трейдеры, пишет Bloomberg, ожидают возвращения волатильности и ослабления турецкой валюты.