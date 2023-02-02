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В Киеве пообещали не применять западные дальнобойные ракеты для ударов по России

Армия
В Киеве пообещали не применять западные дальнобойные ракеты для ударов по России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не станут применять дальнобойное ракетное вооружение западного производства для ударов по территории России.

С таким обещанием чиновник выступил в ходе совместного заседания украинского кабмина и Еврокомиссии.

«Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию», — сказал Резников.

Он также подчеркнул, что Киев готов согласовывать со странами-поставщиками ракет все потенциальные цели ВСУ.
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