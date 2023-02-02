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Франция перебросит 150 военнослужащих в Польшу для обучения бойцов ВСУ

Армия
Франция перебросит 150 военнослужащих в Польшу для обучения бойцов ВСУ

Франция направит в Польшу 150 своих военнослужащих, которые будут заниматься обучением украинских солдат.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина. По его словам, французские солдаты будут переброшены в Польшу в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

«Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат», — сказано в сообщении.

Ранее в России неоднократно заявляли, что подготовка бойцов ВСУ на территории стран Запада является подтверждением прямого участия США и НАТО в украинском конфликте.
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