Генпрокурор Израиля заявила об отсутствии у Нетаньяху права продвигать судебные реформы

Согласно решению от 2020 года, премьер, находящийся под следствием, не может влиять на процедуру назначения судей и сопутствующие процессы.
Генпрокурор Израиля Гали Бахарав-Миара заявила премьер-министру Биньямину Нетаньяху о том, что глава правительства не сможет участвовать в реформировании судебной системы из-за продолжающегося против него дела о коррупции.
Она сообщила, что Нетаньяху должен воздержаться от продвижения своих инициатив в рамках готовящейся «правовой реформы» — проекта, который новое правительство намеревалось реализовать в собственных интересах. Министры предполагали, что в случае успеха получат возможность влиять на назначение членов Высшего суда справедливости и смогут занимать свои посты, даже имея судимости за плечами.
В частности, Нетаньяху рассчитывал таким образом удержать на нескольких должностях ряд крайне правых кандидатов из партий, составляющих его коалицию, а также упрочнить и свое положение. В случае если его признали виновным по делу о коррупции, он смог бы обжаловать решение в Высшем суде, где уже сидели бы «удобные» ему люди.
Согласно заявлению Бахарав-Миара, именно эта заинтересованность команды Нетаньяху и привела к введенным ограничениям. Запрет касается любых шагов, направленных на достижение упомянутой цели — как прямых, так и косвенных, в том числе и выполнения каких-либо действий «чужими руками».
Такое предупреждение генпрокурор озвучила после того, как «Движение за качественное правительство Израиля» в прошлом месяце подало в Высший суд справедливости петицию с требованием обновить положения Соглашения о конфликте интересов, что сдержало бы амбициозные планы премьера. Члены движения приветствовали заявление, подчеркнув, что Нетаньяху должен прекратить разрушать правовую и демократическую систему страны.
В свою очередь, лидеры партий правящей коалиции в совместном обращении резко раскритиковали слова генпрокурора. По их мнению, они «полностью противоречат мандату», полученному правительством от граждан на выборах, а правовая реформа министра юстиции Ярива Левина не имеет связи с «проблемами премьер-министра». Левин же обвинил в конфликте интересов саму Бахарав-Миара.
Соглашение о конфликте интересов было составлено предыдущим генпрокурором Авихаем Мандельблитом в 2020 году. Оно предусматривает, что Нетаньяху не имеет права участвовать в каких-либо делах, которые могут повлиять на ход ведущихся в его отношении уголовных дел, а также вмешиваться в вопросы, связанные с изменением статуса некоторых должностных лиц, в том числе из Комитета по отбору судей. В январе Бахарав-Миара передала в Высший суд заключение, согласно которому положения соглашения все еще действительны.