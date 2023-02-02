Генпрокурор Израиля заявила об отсутствии у Нетаньяху права продвигать судебные реформы

Соглашение о конфликте интересов было составлено предыдущим генпрокурором Авихаем Мандельблитом в 2020 году. Оно предусматривает, что Нетаньяху не имеет права участвовать в каких-либо делах, которые могут повлиять на ход ведущихся в его отношении уголовных дел, а также вмешиваться в вопросы, связанные с изменением статуса некоторых должностных лиц, в том числе из Комитета по отбору судей. В январе Бахарав-Миара передала в Высший суд заключение, согласно которому положения соглашения все еще действительны.