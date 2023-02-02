ЕЦБ вновь повысил ставку до рекордного уровня в 3%

Франкфурт, 2 февраля. Европейский центральный банк в очередной раз повысил процентные ставки на полпункта. Об этом сообщила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
Как и ожидалось, ЕЦБ поднял базовую процентную ставку до 3%, ставки по краткосрочным кредитам — до 3,25%, а по депозитам — до 2,5%. Это самый высокий уровень с 2008 года. Лагард предупредила, что самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ еще не завершено, несмотря на улучшение перспектив инфляции. Данная политика сохранится и в следующем месяце.
«Нет таких сценариев, кроме самых экстремальных случаев, где повышения ставок не произошло бы. Наша решимость достичь 2% среднесрочной инфляции не должна подвергаться сомнению», — отметила Лагард во Франкфурте.
Совет управляющих сообщил, что планирует поднять ставки еще на 50 базисных пунктов в марте, а затем «рассмотреть последующее направление своей денежно-кредитной политики». Квартальные экономические прогнозы, которые будут опубликованы в марте, помогут Центральному банку с определением стратегии.
Несмотря на резкое замедление в январе, уровень инфляции в еврозоне — 8,5% — остается более чем в четыре раза выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Показатель роста цен находится на рекордной отметке несколько месяцев подряд.