ЕЦБ вновь повысил ставку до рекордного уровня в 3%

Как и ожидалось, ЕЦБ поднял базовую процентную ставку до 3%, ставки по краткосрочным кредитам — до 3,25%, а по депозитам — до 2,5%. Это самый высокий уровень с 2008 года. Лагард предупредила, что самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ еще не завершено, несмотря на улучшение перспектив инфляции. Данная политика сохранится и в следующем месяце.