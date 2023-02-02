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Тайный брат близнецов Пономаренко прервал молчание

Шоу-бизнес
Тайный брат близнецов Пономаренко прервал молчание

Выяснилось, что у юмористов Валерия и покойного Александра Пономаренко есть тайный брат Иван, который младше их на 14 лет. Недавно он прервал молчание в связи со смертью родственника.

По словам мужчины, в последний раз звезду сцены он видел 18 декабря прошлого года, а уже 24 декабря ему сообщили, что юморист ушел из жизни.

«У меня аж пот. Прям слезы. Не мог остановиться», — признался Иван в студии передачи «Малахов» на канале «Россия-1».

Тайный брат артистов часто ездил с ними по гастролям — работал костюмером и реквизитором. Вспоминая покойного юмориста, мужчина рассказал, что Пономаренко периодически жаловался на боли в желудке.
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