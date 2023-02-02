Кабмин создаст комиссию по разработке мер господдержки в сфере добычи драгметаллов

Правительство России приняло решение создать правкомиссию по разработке мер государственной поддержки в области добычи, производства и обогащения драгоценных металлов. Об этом следует из документа кабмина, размещенного на едином портале нормативных правовых актов.
Одними из задач этой комиссии станут оценка целесообразности корректировки уровня золотого запаса страны и подготовка соответствующих инициатив, а также разработка способов совершенствования господдержки предприятий, занятых в этом сегменте.
В числе главных направлений работы комиссии также указаны подготовка идеи по изменению законодательства РФ для поддержки работающих в этой сфере компаний, а также разработка предложений стратегического планирования в области добычи и производства драгметаллов и драгоценных камней.