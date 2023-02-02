Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Кабмин создаст комиссию по разработке мер господдержки в сфере добычи драгметаллов

Экономика
Кабмин создаст комиссию по разработке мер господдержки в сфере добычи драгметаллов

Правительство России приняло решение создать правкомиссию по разработке мер государственной поддержки в области добычи, производства и обогащения драгоценных металлов. Об этом следует из документа кабмина, размещенного на едином портале нормативных правовых актов.

Одними из задач этой комиссии станут оценка целесообразности корректировки уровня золотого запаса страны и подготовка соответствующих инициатив, а также разработка способов совершенствования господдержки предприятий, занятых в этом сегменте.

В числе главных направлений работы комиссии также указаны подготовка идеи по изменению законодательства РФ для поддержки работающих в этой сфере компаний, а также разработка предложений стратегического планирования в области добычи и производства драгметаллов и драгоценных камней.
правительство рф драгметаллы господдержка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду