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Фургала признали виновным в организации покушения на убийство бизнесмена

Происшествия
Фургала признали виновным в организации покушения на убийство бизнесмена

Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в 2004 году, передает ТАСС. Ранее генпрокуратура просила Верховный суд на полгода продлить арест Фургалу.

Кроме того, надзорные органы обратились к присяжным с просьбой признать Фургала виновным в организации покушения и двух убийств предпринимателей.

Напомним, силовики задержали Фургала в июле 2020 года. Следствие считает, что фигурант руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов. Он также попал под статью за особо крупное мошенничество. Сам экс-чиновник вину не признает.
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