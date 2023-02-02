Индийский школьник потерял сознание при виде полного класса девушек

Школьнику в Индии потребовалась госпитализация после того, как он вошел в переполненный девушками экзаменационный класс. Его тетя полагает, что племенник перенервничал.
Как пишет NDTV, при виде множества девушек у мальчика резко поднялась температура, его отвезли в больницу. Сейчас за школьником наблюдают медики, его состояние оценивается как стабильное.
Подросток собирался сдать промежуточный экзамен, однако из-за инцидента испытание пришлось отложить. В школе случившееся пока не комментировали. Руководство учебного заведения также не объяснило, почему в классе находились исключительно девушки.
Ранее сообщалось, что первокурсник в Петербурге упал в обморок на занятиях в колледже. В его случае причиной стали не нервы, а отравление.