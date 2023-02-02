Члены Совфеда предложили дать отсрочку на штрафы за показ иностранных фильмов

Члены Совета Федерации готовы поддержать российские кинотеатры. Парламентарии предлагают дать им отсрочку на оплату штрафов на показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения или освободить от них.
Соответствующий законопроект по введению моратория подготовлен членами Совфеда. Он будет касаться проката фильмов киностудий недружественных стран, которые нарушили условия лицензионного договора. Комитет Совфеда по экономической политике России уже направил проект председателю правительства России Михаилу Мишустину, передает RT.
Пока что в России действует система штрафов за показ зарубежных кинолент без удостоверения. За административное правонарушение придется заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
«Законопроект предлагает более комплексное решение, чтобы кинотеатры имели возможность показывать иностранные фильмы по механизму, аналогичному по своему действию параллельному импорту», — объяснил сенатор Алексей Синицын.
Он добавил, что мораторий стал бы поддержкой кинотеатров на грани закрытия. К тому же уход иностранных киностудий больше всего отразился на работе региональных развлекательных заведений.