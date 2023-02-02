Трое иностранных студентов изнасиловали 14-летнюю школьницу в Казани

Трое зарубежных студентов ответят перед судом за надругательство над несовершеннолетней жительницей Казани. Как пишет РЕН ТВ, молодых преступников уже задержали.
По данным канала, все произошло в ночь на 31 января в арендованной студентами квартире. Школьница рассказала, что злоумышленники насиловали ее на протяжении четырех часов. Об инциденте узнал отец потерпевшей, который и написал заявление в полицию.
Когда подозреваемых задержали, то оказалось, что они являются студентами Казанского государственного медицинского университета, а сами приехали в Россию из Египта и Алжира. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.